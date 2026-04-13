Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu! 17 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve engellenmesine yönelik uzun süredir yürüttüğü çalışmalarını tamamladı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar tek tek tespit edildi.

Ekipler, özellikle "infak", "bağış" ve "yardım" adı altında gerçekleştirilen para transferleri üzerinden örgüte finans sağlandığını belirledi. Bu kapsamda daha önce haklarında işlem yapılan ve mal varlıkları dondurulan kişilerle bağlantılı şüpheliler mercek altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli dokümanlara da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.