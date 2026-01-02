Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MİT Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda, Yalova ilinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen şahıslarla ilgili sosyal medya üzerinden provokatif ve övücü paylaşımlarda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.