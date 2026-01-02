Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.01.2026 11:11

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Yalova’da geçtiğimiz günlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen şahıslarla ilgili Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MİT Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda, Yalova ilinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen şahıslarla ilgili sosyal medya üzerinden provokatif ve övücü paylaşımlarda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz