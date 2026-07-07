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Giriş Tarihi: 7.07.2026 12:50

Şanlıurfa’da dehşet: Eşini durakta kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki eşini otobüs durağında tabancayla kurşun yağmuruna tutan A D. ( 67) gözaltına alındı. Ağır yaralanan Emine Dişçi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Dişçi'nin tedavisi devam ederken şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Şanlıurfa’da dehşet: Eşini durakta kurşun yağmuruna tuttu!
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Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki otobüs durağında meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşadıkları ve boşanma davası sürecinde oldukları öğrenilen 60 yaşındaki Emine Dişçi ile 67 yaşındaki A D, durakta karşı karşıya geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından A D, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak eşi Emine Dişçi'ye peş peşe ateş etti. Silah seslerinin çevrede yankılanması üzerine vatandaşlar büyük panik yaşarken, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Emine Dişçi kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar hem yaralı kadına yardım etmeye çalıştı hem de saldırganı sakinleştirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Emine Dişçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçmayan A. D 'nin, elindeki tabancayla birlikte polis ekiplerinin gelmesini beklediği öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A. D, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA #HALİLİYE

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Şanlıurfa’da dehşet: Eşini durakta kurşun yağmuruna tuttu!
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