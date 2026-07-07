Şanlıurfa’da dehşet: Eşini durakta kurşun yağmuruna tuttu!

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki otobüs durağında meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşadıkları ve boşanma davası sürecinde oldukları öğrenilen 60 yaşındaki Emine Dişçi ile 67 yaşındaki A D, durakta karşı karşıya geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından A D, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak eşi Emine Dişçi'ye peş peşe ateş etti. Silah seslerinin çevrede yankılanması üzerine vatandaşlar büyük panik yaşarken, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Emine Dişçi kanlar içinde yere yığıldı.