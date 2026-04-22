Şanlıurfa’da dehşet: Fırat Nehri’nde erkek cesedi bulundu!

Olay sabah saatlerinde Birecik ilçesinde Fırat nehri köprüsünün çevresinde gezen vatandaşlar su kenarında hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir kişiyi gördüler. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada sudan çıkarılan cesedin 26 yaşındaki Enes Alptekin'e ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma'nın ise olayla ilgili soruşturması sürüyor.

