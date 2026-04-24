Şanlıurfa’da dev yolsuzluk operasyonu: Eski kayyum Belediye Başkanı Şeref Albayrak gözaltında!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince icra edilen operasyon kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; 47 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamındaki toplam 51 şüpheliden 28'inin kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

KAYYUM ŞEREF ALBAYRAK'TA GÖZALTINDA

Halfeti'de gerçekleştirilen operasyonda en dikkat çeken isim, 2017-2019 yılları arasında Halfeti Kaymakamlığı bünyesinde kayyum belediye başkanlığı yapan, ardından 2019-2024 döneminde seçilmiş belediye başkanı olarak görev alan Şeref Albayrak oldu. Albayrak'ın 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan belediye başkanı olduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporları, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu'nun teknik tespitleri yer aldı. Belediyeye ait ihale evraklarına el konulurken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 106 fişek ele geçirildi.

"PARTİ AYRIMI YOK"

Operasyon "yolsuzlukta bazı isimlere dokunulmuyor" yönündeki iddiaları da çürüttü. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçtiğimiz günlerde "Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, dosyanın içindeki delile bakar" mesajı, operasyonla bir kez daha kanıtlandı. 5 yıl boyunca kayyumluk yapan, AK Parti'den belediye başkanlığı ve milletvekili adaylığı bulunan isme yönelik operasyon, yargının yolsuzlukla mücadelede "siyasi aidiyet ya da şahıs değil, doğrudan delil odaklı" hareket ettiğini bir kez daha ortaya koydu.