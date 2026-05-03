Şanlıurfa'da doğum günü pastası kabusa döndü: 11 Kişi hastanelik oldu
Giriş Tarihi: 3.05.2026 16:47

Şanlıurfa’nın Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, doğum günü kutlaması sonrası 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Yavuz Selim Mahallesi'nde doğum günü kutlaması sırasında ikram edilen pastayı yiyen kişiler, kısa süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumu fark eden ailelerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Belirti gösteren 11 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

