Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü
Giriş Tarihi: 23.4.2023 16:49 Son Güncelleme: 23.4.2023 17:14

Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sünnet düğününde ‘maganda kurşunu’ isabet eden 48 yaşındaki Abdullah Akçan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Şeker Mahallesinde meydana gelen olayda sünnet düğününde nereden ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşun Abdullah Akçan'a (48) isabet etti. Olayda ağır yaralanan Akçan, yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Abdullah Akçan, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdullah Akçan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
SON DAKİKA: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı
Kemal Kılıçdaroğlu seçime haftalar kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
SON DAKİKA: PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı! Tepki yağdı: Demek ki neymiş HDP eşittir PKK
SON DAKİKA: HDP'li Ahmet Türk'ten Meral Akşener'e: Varlığımıza alışın...
Son dakika: Dolmabahçe'de renkli sohbet! Heyecandan bakanlığını unuttu, Başkan Erdoğan'ın yanıtı güldürdü
Gönül ilişkisi yaşadığı kadın Sırrı Süreyya Önder'i PKK'ya şikayet etti! Mesajlaşmaları ortaya çıktı
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA