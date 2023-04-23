Şanlıurfa’da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Şeker Mahallesinde meydana gelen olayda sünnet düğününde nereden ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşun Abdullah Akçan'a (48) isabet etti. Olayda ağır yaralanan Akçan, yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Abdullah Akçan, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdullah Akçan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.