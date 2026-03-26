Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli: 4 ilçede okullar tatil edildi
Giriş Tarihi: 26.03.2026 01:27

Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli: 4 ilçede okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle Haliliye, Eyyübiye, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinin kırsal mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

AA
Şanlıurfa’da eğitime sağanak engeli: 4 ilçede okullar tatil edildi
  • ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sağanak yağışın etkisini aralıklarla sürdürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda bazı tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimizin bazı bölgelerinde etkili olan aşırı yağış sebebiyle kırsal mahallelerimizde meydana gelen taşkın olayları ve yol ağında oluşan bozulmalar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sorunlar göz önüne alınarak, Haliliye, Eyyübiye, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerimizin kırsal mahallelerinde bulunan bütün okullarda eğitim öğretime 26 Mart 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli: 4 ilçede okullar tatil edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz