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Giriş Tarihi: 5.4.2024 10:29 Son Güncelleme: 5.4.2024 10:32

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 60 yaşındaki Veysi Aydın hayatını kaybetti, ona yardım eden oğlu 25 yaşındaki Aziz Aydın ise ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tunçbilek Mahallesinde Veysi Aydın (60) tamir işi yaparken elektrik akıma kapıldı. Babasını kurtarmak isteyen Aziz Aydın (25) da elektrik akımına kapıldı. Baba oğlu görenler hemen durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Veysi Aydın'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Aziz Aydın ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Veysi Aydın'ın cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
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