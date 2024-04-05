Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tunçbilek Mahallesinde Veysi Aydın (60) tamir işi yaparken elektrik akıma kapıldı. Babasını kurtarmak isteyen Aziz Aydın (25) da elektrik akımına kapıldı. Baba oğlu görenler hemen durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Veysi Aydın'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Aziz Aydın ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Veysi Aydın'ın cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.