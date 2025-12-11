Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde su kuyusundaki arızayı gidermek için görevlendirilen ŞUSKİ personeli Osman Seven, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sağlamlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan su kuyusundaki arızayı gidermek için görevlendirilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ personeli Osman Seven, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Seven, mesai arkadaşları tarafından kuyudan çıkarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Seven, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

