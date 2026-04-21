Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.04.2026 22:44

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, bir çimento fabrikasında iddiaya göre, 27 yaşındaki Abdulkadir Arzık elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Arzık kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, Abdulkadir Arzık, çalışma sırasında akıma kapılarak ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan kardeşinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arzık, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Arzık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA