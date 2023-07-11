Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan Tiktok fenomeni hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.7.2023 17:59 Son Güncelleme: 11.7.2023 18:13

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan Tiktok fenomeni hayatını kaybetti

Şanlıurfalı Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan Tiktok fenomeni hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da çektiği Tiktok videoları ile tanınan Sadık Dedecan'dan acı haber geldi. Sosyal medyada "ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Dedecan'ı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dedecan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dedecan'ın cansız bedeni daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini adeta yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan Tiktok fenomeni hayatını kaybetti
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