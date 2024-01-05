Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da eşini ve 5 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla baba tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.1.2024 22:56 Son Güncelleme: 5.1.2024 22:57

Şanlıurfa'da eşini ve 5 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla baba tutuklandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 5 çocuğunu ve eşini kanalda öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da eşini ve 5 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla baba tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 Mayıs 2023 tarihinde Hasan Çetin idaresindeki 31 B 7008 plakalı ticari aracın sulama kanalına uçması sonucu Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin'in boğularak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası sulama kanalından kendi imkanlarıyla çıkarak ekipler tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılan ve eşi Özlem Çetin'in ailesinin 'cinayet' iddiaları üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerince tekrar gözaltına alınıp işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba Hasan Çetin (38), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa'da eşini ve 5 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla baba tutuklandı
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