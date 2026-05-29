Şanlıurfa’da evinin bahçesinde ölü bulundu

Sabah saatlerinde yakınları tarafından bahçede hareketsiz halde bulunan Mehmet Çiçek için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde Mehmet Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre Mehmet Çiçek'in kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Hayatını kaybeden Mehmet Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!