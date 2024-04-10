Şanlıurfa’da fabrikada yangın çıktı

Yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın her tarafını kapladı.

Alevlerin kapladığı fabrikada zaman zaman patlama sesleri duyulurken, yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir kepçenin yardımıyla yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanan olmadığı belirlenirken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.