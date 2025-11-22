Şanlıurfa’da feci kaza! 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi Yalınca mahallesinde meydana geldi., Derya A. yönetimindeki otomobil, Akçakale istikametinden Onbirnisan yönüne seyir halindeyken, Mürşitpınar kavşağından gelen Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli İsmet Ü. İsimli polis memuru yönetimindeki araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçta bulunan 3 yaşındaki Kerem Batu Ü., Selma Ü. (34), Birse Nur Ü. (8), İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyecisi Hüseyin Koçtaş (25) ve Hatice K. (28), araçta bulunan Sinan G. ve Humeyra K. (4) yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbarla sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Koçtaş,'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli Hüseyin Koçtaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.