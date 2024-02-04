Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kaza Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Buluntu Hoca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe A yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçerek Ömer Şahin idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü Ömer Şahin olay yerinde hayatını kaybederken Ayşe A ve henüz ismi öğrenilemeyen 10 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Ayşe A ve 10 yaşındaki çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Şahin'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.