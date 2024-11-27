Şanlıurfa’da feci kaza! 1 ölü

Kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Karatepe yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A. E. (21) hâkimiyetindeki henüz plakası belirlenemeyen motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık birimleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan 17 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor. Kazada hayatını kaybeden genç otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kalındırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.