Şanlıurfa’da feci kaza: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

Giriş Tarihi: 9.04.2026 20:41 Son Güncelleme: 9.04.2026 20:42

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

LÜTFÜ YALGI
Kaza, Bağlar Mahallesi Celaleddin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sakine A.'ya (14) çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

