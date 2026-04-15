Şanlıurfa’da feci kaza! 2 otomobilin karıştığı çarpışmada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: O görüntüler yürek parçaladı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 12:05
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana gelen kaza yürek burktu. 2 otomobilin karıştığı çarpışmada 3 yaşındaki Nazlı Gültekin hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücünün karıştığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. İşte acı olayın detayları…
Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi.
KAVŞAK ÖLÜM GETİRDİ
Bayraklı Kavşak yönünden Gümrük Kapısı yönüne seyir halinde olan Hasan G. yönetimindeki 06 EGK 095 plakalı otomobil ile ana yola çıkmak isteyen Muhammed A. idaresindeki 27 GF 818 plakalı otomobil çarpıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada Hasan G.'nin kullandığı araçtaki Nazlı Gültekin, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Gültekin, kurtarılamadı.
EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kazaya karışan sürücülerden birinin ehliyetsiz olduğu belirtildi. Muhammed A. gözaltına alınırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
