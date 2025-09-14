Şanlıurfa’da feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ç. (53) ve oğlu Yusuf Sami Ç. (17) hayatını kaybetti. Tarlasında ilaçlama yapan Mehmet Ç., evine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını sulama kanalına düşürdü. Kazada, araçta bulunan baba ve oğlu ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki baba ve oğlunu kanaldan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen baba oğul kurtarılamadı. Baba Oğul'un cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı .Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.