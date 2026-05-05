Şanlıurfa’da feci kaza: Genç futbolcu hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ceylanpınar'dan Şanlıurfa merkeze doğru seyir halinde olan 28 yaşındaki Mustafa Balu'nun kullandığı araç arıza yaptı. Balu, aracını güvenlik amacıyla emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Halil B. yönetimindeki araç, emniyet şeridinde bulunan Balu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç futbolcu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, D-400 karayolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Ağır yaralı olarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Balu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Balu'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü Halil B., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.