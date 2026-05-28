Şanlıurfa’da feci kaza! Kontrolü kaybolan araç taklalar atarak ters döndü: Yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesimini tamamladıktan sonra yola çıktığı öğrenilen 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine giden ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı.