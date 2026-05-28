Şanlıurfa’da feci kaza: Kurbanlık koyun yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 28.05.2026 12:11

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, 24 yaşındaki sürücü Samet Çakır hayatını kaybetti. Araçtaki 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110'uncu kilometresinde meydana geldi. Samet Çakır'ın (24) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çakır, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
