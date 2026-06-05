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Giriş Tarihi: 5.06.2026 17:51

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İanlıurfa'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA
Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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Şanlıurfa'daki kaza, saat 16.00 sıralarında Viranşehir- Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakası henüz öğrenilmeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı diğer kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA #VİRANŞEHİR

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Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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