Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2’si bebek 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:16

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 2’si bebek, toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 FTU 12 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü ve takla attı.

2'Sİ BEBEK 5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 1 yaşındaki M.B., yine 1 yaşındaki bir bebek ile S.B. (40), Z.D.B. (18) ve F.B. (35) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
