Şanlıurfa’da feci olay: Bekçi kulübesinde ölü bulundu!

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Çamlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yapımı süren bir inşaatta bekçilik yapan ve ismi açıklanmayan vatandaş, kulübede hareketsiz halde bulundu. Sabah saatlerinde çalışmak için inşaata giden işçiler, bekçiyi kulübede hareketsiz yatarken fark etti. Bekçiyi uyandırmak isteyen işçiler, uzun süre uğraşmalarına rağmen herhangi bir tepki alamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede bekçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Savcının incelemelerinin ardından İfşaat bekçinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.