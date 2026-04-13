Şanlıurfa'da gece yarısı vahşet! 20 yaşındaki genç evine dönerken boğazından bıçaklandı: Polis katilin peşinde

CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Şüpheli kaçarken, Adem Dayık kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dayık, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Adem Dayık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dayık'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.