Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da gece yarısı vahşet! 20 yaşındaki genç evine dönerken boğazından bıçaklandı: Polis katilin peşinde
Giriş Tarihi: 13.04.2026 10:30

Şanlıurfa’da gece saatlerinde sokakta yaşanan saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü! Evine giderken önü kesilen genç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA Yaşam
Olay, gece geç saatlerde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir süre takip ettiği Adem Dayık'ın önünü evine giderken kesti. Taraflar arasında çıkan tartışmada saldırgan, Dayık'ı boğazından bıçakladı.

CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Şüpheli kaçarken, Adem Dayık kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dayık, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Adem Dayık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dayık'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

