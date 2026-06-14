Şanlıurfa’da genç adam evinde ölü bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.V. (32) isimli erkek şahıs, ikamet ettiği evde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde ve çevresinde detaylı çalışma gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından E.V.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör