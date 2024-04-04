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Giriş Tarihi: 4.4.2024 22:22 Son Güncelleme: 4.4.2024 22:24

Şanlıurfa’da gölete giren genç boğularak can verdi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan Şaban Taşkın (22) isimli genç kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da gölete giren genç boğularak can verdi

Olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy mahallesinde meydana geldi Alınan bilgiye göre mahalede hayvanlarını otlatan Şaban Taşkın isimli genç, serinlemek için bölgede bulunan gölete girdi. Bir süre sonra sahipsiz hayvanları gören vatandaşlar Şaban Taşkın'ı aramaya başladı. Göl kenarında Şaban Taşkın isimli çobanın kıyafeti ve ayakkabısını gören mahalleli durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Jandarma gölet çevresinde güvenlik önlemi alırken, kurtarma ekipleri de Şaban Taşkın'ı aramaya başladı. Jandarma Arama ve Kurtarma ekibi, kısa süre sonra Şaban Taşkın'ı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk tedavisi yapılan Taşkın daha sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şaban Taşkın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şaban Taşkın'ın cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da gölete giren genç boğularak can verdi
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