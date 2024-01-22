Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da Gümüş küpeli güvercinler otomobil fiyatına satılıyor
Giriş Tarihi: 22.1.2024 11:48 Son Güncelleme: 22.1.2024 11:59

Şanlıurfa'da Gümüş küpeli güvercinler otomobil fiyatına satılıyor

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Güvenç(37), 20 yıldır büyük bir tutkuyla güvercin besliyor. Güvercinler cinsine göre fiyatları 10 bin TL ile 500 bin TL arasında yurt içinden ve yurt dışından alıcı buluyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Gümüş küpeli güvercinler otomobil fiyatına satılıyor

Güvercin besleme alışkanlığı ve sevgisinin yaygın olduğu kentte, kimi vatandaşlar, evlerinin çatılarına yaptıkları kümeslerde 200-400 arası güvercin besliyor. Onlardan biri de Şanlıurfalı Mehmet Güvenç. 20 yıldır güvercin beslediğini belirten Güvenç, yurt içinden ve yurt dışından alıcısı olduğunu belirtti.

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL FİYATINA GÜVERCİN

Kentin tarihi bölgesinde bulunan Urfa bulunan evlerin ve binaların teras katında beslenen güvercinler otomobil değerinde satılıyor. Kaliteli Güvercinler cinsine göre fiyatları 10 bin TL'den başlıyor, 500 bin TL kadar çıkıyor. 20 yıldır güvercin besleyen Mehmet Güvenç her cins güvercinin kendisinde olduğu güvercinlerinin birini bile otomobile değişmediğini, kendisindeki güvercinlerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

GÜMÜŞ KÜPELİ GÜVERCİNLER

Güvenç. Şanlıurfa ve güneydoğu çevre illerinde beslenen değişik özelliklere sahip filo ırkı güvercinlerin en popüler ve kıymetli olan ırkları başta Müsevvet olmak üzere karanfilli, nakışlı, yazılı, şamı, meverdi ve daha birçok ırk bulunmaktadır. Her yıl bu ırkların festivalleri düzenlenmektedir.

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Şanlıurfa'da Gümüş küpeli güvercinler otomobil fiyatına satılıyor
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