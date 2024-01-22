Şanlıurfa’da Gümüş küpeli güvercinler otomobil fiyatına satılıyor

Güvercin besleme alışkanlığı ve sevgisinin yaygın olduğu kentte, kimi vatandaşlar, evlerinin çatılarına yaptıkları kümeslerde 200-400 arası güvercin besliyor. Onlardan biri de Şanlıurfalı Mehmet Güvenç. 20 yıldır güvercin beslediğini belirten Güvenç, yurt içinden ve yurt dışından alıcısı olduğunu belirtti.

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL FİYATINA GÜVERCİN

Kentin tarihi bölgesinde bulunan Urfa bulunan evlerin ve binaların teras katında beslenen güvercinler otomobil değerinde satılıyor. Kaliteli Güvercinler cinsine göre fiyatları 10 bin TL'den başlıyor, 500 bin TL kadar çıkıyor. 20 yıldır güvercin besleyen Mehmet Güvenç her cins güvercinin kendisinde olduğu güvercinlerinin birini bile otomobile değişmediğini, kendisindeki güvercinlerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

GÜMÜŞ KÜPELİ GÜVERCİNLER

Güvenç. Şanlıurfa ve güneydoğu çevre illerinde beslenen değişik özelliklere sahip filo ırkı güvercinlerin en popüler ve kıymetli olan ırkları başta Müsevvet olmak üzere karanfilli, nakışlı, yazılı, şamı, meverdi ve daha birçok ırk bulunmaktadır. Her yıl bu ırkların festivalleri düzenlenmektedir.