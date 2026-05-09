Şanlıurfa’da hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konaç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup karşılaşınca tartışma başladı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Ahmet Osman Kada, Mustafa Kada ve Veysi Yeşiltepe olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Osman Kada, Mustafa Kada ve Veysi Yeşiltepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ile jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Veysi Yeşiltepe, Mustafa Kada ve Osman Kada'nın Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Haliliye ilçesi Konaç mahallesinde kılınan cenaze namazın ardından cenazeler toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

