Şanlıurfa’da Hz. Musa’nın yaşadığı rivayet edildiği yer: Soğmatar Antik Kenti

Kentin farklı tarihi yerlerini tanıtarak turistleri bekleyen Vali Hasan Şıldak, bu hafta Tek Tek dağlarında yer alan Soğmatar antik kenti tanıttı. Peygamberler Şehri olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da Hazreti Musa'nın yaşadığı rivayet edilen, tarihi kuyuları, kaya mezarları ve kabartmalarıyla dikkati çeken Soğmatar Antik Kenti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tek Tek Dağları'nda yer alan Soğmatar'da kazı çakışmaların devam ettiğini belirten Vali Şıldak,"Antik dönemde Edessa Krallığı sınırları içinde yer alan Soğmatar, bugünkü Şanlıurfa il merkezinin 60 km güneydoğusunda, Harran ilçesine 40 km mesafede Tek Tek Dağları'nda yer alıyor. 2022 yılından bu yana kazı çalışmaları yürütülüyor.

Soğmatar Antik Kenti, hem kutsal bir merkez, hem 23 m yüksekliğindeki höyüğüyle önemli bir yerleşim yeri, hem de etrafındaki yoğun kaya mezarlarıyla geniş bir nekropol alanına sahiptir.

M.S. 2. yüzyılda Ay Tanrısı Sin'e tapınılan önemli bir kült merkezi olarak ön plana çıkmaktadır.Soğmatar'da Ay ve Güneş tanrılarına inanışın izleri güneydeki tepenin üzerindeki rölyeflerde ve yazıtlarda görülmektedir. Ayrıca, Pognon Mağarası'nın içinde yer alan ayakta tasvir edilmiş insan kabartmaları ve yazıtlar büyük öneme sahiptir. Soğmatar'ın merkezinde bulunan höyüğün etrafındaki kayalık alanın tamamında Roma Dönemi ve Erken Tunç Çağa tarihlenen 100'ün üzerinde kaya mezarı bulunmaktadır.

İslami Dönem'den başlayıp Roma Dönemi, Demir Çağı, Orta ve Erken Tunç Çağa kadar uzanan kültürel bulgular veren höyükte yapılan kazı çalışmalarında silindir mühürler, metal ve seramik eserlerle birlikte Demir Çağa ait oldukça büyük planlı kamusal bir yapı keşfedilmiştir. Devam eden arkeolojik kazıların sonucunda çok daha fazla bilgiye ulaşmış olacağız…"