Şanlıurfa’da iftar ve sahurun yıldızı ciğer kebap

Şanlıurfa'nın en önemli lezzetlerinden biri olan ciğer kebabı ramazan ayında sofraların vazgeçilmezlerinden biri. Günlük ortalama 5 ton ciğerin tüketildiği kentte en çok kuzu ciğeri tercih ediliyor. Kent genelinde ciğercilerde yoğunluk gözle görülür şekilde artarken, ciğer kebabı hem iftar hem sahur vaktinde tüketiliyor. Ciğer kebabı, vatandaşların damaklarında unutulmaz bir tat bırakıyor. Sahur saatlerinde özellikle ŞUTİM çevresindeki ciğercilerde yoğunluk yaşanıyor. Ciğerci İsmail Karlı, "Ramazan ayında ciğer tüketimi daha da arttı. Kent genelinde günlük ortalama 5 ton ciğer tüketiliyor. En çok kuzu ciğeri tercih ediliyor. Ciğer dürüm fiyatları 250 ile 400 TL arasında değişiyor" dedi.