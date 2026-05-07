Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.