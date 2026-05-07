Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
Giriş Tarihi: 7.05.2026 23:03

Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ŞANLIURFA #SURUÇ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA