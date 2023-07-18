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Giriş Tarihi: 18.7.2023 23:01 Son Güncelleme: 18.7.2023 23:04

Şanlıurfa’da iki aşiret arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki aşiret mensubu arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da iki aşiret arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Kavga akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine bağlı Ekinyazı Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hubet ve Ubade aşiretlerine mensup kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma taş, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ahmet Onay (35) hayatını kaybederken 6 kişi de vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeyle yaralandı. Ev ve park halinde bulunan bir otomobil de ateşe verildi.

Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Güvenlik güçleri, birbirlerine saldıran tarafları biber gazıyla müdahale ederek dağıttı. Yaralanan kişiler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de daha sonra yanan ev ve otomobili söndürdü. Hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ahmet Onay'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken Jandarma ekipleri olaya karışanları yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

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Şanlıurfa’da iki aşiret arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
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