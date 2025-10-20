Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da iki grup birbirine girdi: Alacak verecek kavgasında 4 yaralı!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 16:30

Şanlıurfa'da bir sitenin bahçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Sebebinin alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilen kavgada 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Korkutan olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında site bahçesinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme-tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

