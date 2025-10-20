Şanlıurfa’da iki grup birbirine girdi: Alacak verecek kavgasında 4 yaralı!

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.