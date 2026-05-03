Şanlıurfa’da iki kardeşini acımasızca öldüren zanlı tutuklandı

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Cibinören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Kılıç ile üvey kardeşleri Hamza Kılıç ve Sabri Kılıç arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Başlangıçta sözlü olarak başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kontrol edilemez hale geldi.Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kılıç'ın yanında bulunan silahını çekerek ateş açtığı ileri sürüldü. Açılan ateş sonucu Hamza Kılıç ve Sabri Kılıç ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hamza Kılıç ve Sabri Kılıç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin hayatını kaybetmesi yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Olayın ardından kaçan Ahmet Kılıç'ın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri yaptığı çalışması sonucu şüpheli, Şanlıurfa–Gaziantep karayolu üzerinde araçla kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet Kılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından kasten adam öldürme suçundan tutuklanan Ahmet Kılıç, cezaevine gönderildi.