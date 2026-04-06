Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 6.04.2026 09:13

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Şanlıurfa'daki kaza sabah erken saatlerde Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi çevreyolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AIH 843 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen başka bir otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

2 ÖLÜ, 5 YARALI

Kaza nedeniyle bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Adnan Felhan ve İsmail Felhan hayatını kaybederken diğer 5 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

