Şanlıurfa’da il emniyet müdürü değişti! İşte yeni müdür

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Erdem Bilici ise Isparta'ya atandı. Şanlıurfa eski valisi Abdullah Erin de Isparta'ya atanmıştı. Atilla Aksoy, 1973 Elazığ doğumlu. Eğitim hayatını memleketinde tamamlayan Aksoy, Polis Akademisi'nden 1996 yılında mezun olmuş ve Komiser Yardımcısı olarak Bursa'da göreve başlamıştır. Kariyerinde çeşitli il emniyet müdürlüklerinde görev yapan Aksoy, Sakarya, Erzincan, ve Gaziantep gibi şehirlerde bulunmuş ve çeşitli önemli görevlerde bulunmuştur. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Tanık Koruma Daire Başkanlıklarında Şube Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili olarak görev alan Aksoy, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü görevinde de bulunmuştur. 14 Eylül 2021 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Aksoy, Teftiş Kurulu Başkanlığında görev almıştır. Cumhurbaşkanlığı'nın 1 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/355 sayılı kararıyla Ordu İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Atilla Aksoy, bu gece yayımlanan kararname ile Şanlıurfa'ya atandı.