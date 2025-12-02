Şanlıurfa’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir'in Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Sıva yapmak için iskeleye çıkan Celal Akıncı, ikinci katta aniden dengesini kaybederek zemine çakıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Celal Akıncı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından durumu ağırlaşan Akıncı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Akıncı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Celal Akıncı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, işçinin ölümüne ilişkin detayları ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.