Şanlıurfa’da iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi ağır yaralandı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Balıklıgöl Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, iş yerine doğru silahla ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan bir kişi kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği iş yerinde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Kurşunların isabet ettiği alanlarda delil çalışması gerçekleştirilirken, saldırı nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak bölgede. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.