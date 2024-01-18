Şanlıurfa’da işçinin feci sonu!

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın yapmış olduğu içme suyu şebekesi altyapı çalışması esnasında TIR'da bulunan su borularını indirme sırasında Mehmet Ali K. TIR'a geçip dinlenmek istedi.

Bu esnada vinç operatörü olarak görev yapan Doğan K. idaresinde bulunan vinç ile su borusunu indirdiği esnada halattan kayması sonucu Mehmet Ali K.'ın üzerine düştü. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, Mehmet Ali K.'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Ali K.'ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. polis olayla ilgili soruşturma başlattı.