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Giriş Tarihi: 3.07.2026 22:00

Şanlıurfa'da iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bir inşaat alanında meydana gelen iş kazasında, iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre olay, Şanılurfa'da yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Mustafa Aydınlı, henüz bilinmeyen bir nedenle iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Kazayı gören çalışma arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından tedavi altına alınan Mustafa Aydınlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ŞANLIURFA

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