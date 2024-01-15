Şanlıurfa’da Jandarma operasyonu: 18 tutuklu

Şanlıurfa merkezde ve kırsalda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar ve uygulamalar ara vermeksizin sürüyor. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlemiş olduğu ortak operasyonlarda 7 kilo 302 gram skunk, 1 kilo 16 gram esrar, 300 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 531 gram eroin ve 170 adet sentetik hap ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında 45 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheli şahıstan 18'i tutuklanarak cezaevine konuldu .