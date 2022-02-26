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Giriş Tarihi: 26.2.2022 11:11 Son Güncelleme: 26.2.2022 11:48

Şanlıurfa'da JÖH'ten uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da JÖH’ten uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Özel Harekat (JÖH)'ün yer aldığı 90 kişilik timin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı, satışı yapanlar ve kullanıcılarının yakalanması için başlatılan çalışmalarda, 3 ay süreyle şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

KOM ekipleri ile jandarma özel harekat timlerinin yer aldığı 90 jandarma ekiple, belirlenen 20 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da JÖH'ten uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Jandarma dedektör köpeğin kullanıldığı evlerde yapılan aramalarda ise, 40 gram eroin, 50 gram toz esrar, 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma karakoluna götürüldü.

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Şanlıurfa'da JÖH'ten uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
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