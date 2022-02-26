Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı, satışı yapanlar ve kullanıcılarının yakalanması için başlatılan çalışmalarda, 3 ay süreyle şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
KOM ekipleri ile jandarma özel harekat timlerinin yer aldığı 90 jandarma ekiple, belirlenen 20 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da JÖH'ten uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Jandarma dedektör köpeğin kullanıldığı evlerde yapılan aramalarda ise, 40 gram eroin, 50 gram toz esrar, 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma karakoluna götürüldü.