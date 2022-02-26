Şanlıurfa’da JÖH’ten uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı, satışı yapanlar ve kullanıcılarının yakalanması için başlatılan çalışmalarda, 3 ay süreyle şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.