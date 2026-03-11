Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kaçak telefon operasyonu: 4 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
Giriş Tarihi: 11.03.2026 18:33

Şanlıurfa’da kaçak telefon operasyonu: 4 milyon TL'lik ürün ele geçirildi

Şanlıurfa’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 280 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 280 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

