Şanlıurfa’da kaçak telefon operasyonu: 4 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
Şanlıurfa’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 280 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 280 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
