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Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:48

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu! Sigaraları lastiklerin arasına gizlemişler: O sürücü tutuklandı

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu kamyonette, taşınan eski lastiklerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu! Sigaraları lastiklerin arasına gizlemişler: O sürücü tutuklandı
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Şanlıurfa kent girişinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, üzerinde eski lastik yüklü bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Sürücünün davranışlarından şüphelenen ekipler, araçtaki lastikleri indirerek detaylı inceleme gerçekleştirdi.

20 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, eski lastiklerin arasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olan 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücünün, kendisini tamirci gibi göstererek şüphe çekmemeye çalıştığı belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sigaralara el koyan ekipler, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu! Sigaraları lastiklerin arasına gizlemişler: O sürücü tutuklandı
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