Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da kadın terörist teslim oldu
Giriş Tarihi: 9.1.2025 13:26 Son Güncelleme: 9.1.2025 13:34

Şanlıurfa'da kadın terörist teslim oldu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış oldukları ikna çalışması sonrası PKK/PYD-YPG'li kadın terörist teslim oldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kadın terörist teslim oldu

PKK'nın Suriye'de PYD/YPG'nin bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle çözülme süreci daha da hızlandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı ikna çalışmaları sayesinde Kadın Terörist örgütten kaçarak bugün teslim oldu.

Teslim olan kadın teröristin 10 yıl önce örgüt tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürüldüğü, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar'da uzun yıllar görev yaptığı, Ağır silah ve El Yapımı Patlayıcı eğitimi aldığı, son dönemde ise Suriye'de görevlendirildiği tespit edildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının başarılı ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5 oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da kadın terörist teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA