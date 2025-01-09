Şanlıurfa’da kadın terörist teslim oldu

PKK'nın Suriye'de PYD/YPG'nin bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle çözülme süreci daha da hızlandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı ikna çalışmaları sayesinde Kadın Terörist örgütten kaçarak bugün teslim oldu.

Teslim olan kadın teröristin 10 yıl önce örgüt tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürüldüğü, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar'da uzun yıllar görev yaptığı, Ağır silah ve El Yapımı Patlayıcı eğitimi aldığı, son dönemde ise Suriye'de görevlendirildiği tespit edildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının başarılı ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5 oldu.