Şanlıurfa’da kafe önünde oturanlara silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

Olay Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Şehit İbrahim Demir sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şehit İbrahim Demir Sokak'ta bulunan internet kafe önünde oturanlara henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Ateş açan kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Saldırı sonucu 26 yaşındaki Veli Ç., 15 yaşındaki İsa Can Ö., 16 yaşındaki İdris T. 14 yaşındaki Yusuf A. ve 20 yaşındaki Sadık G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 14 yaşındaki Yusuf A. isimli çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Yusuf A. Otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.